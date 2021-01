Previsão é de chuva moderada, rapidamente forte, até o fim da tarde desta sexta-feira Fernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 22/01/2021 17:01 | Atualizado 22/01/2021 17:55

Rio - O calor e a umidade seguem influenciando o tempo na cidade e pode chover de moderado a forte nesta sexta-feira. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o município pode ter chuva moderada, rapidamente forte, até o fim da tarde. Para o início da noite, a previsão é de chuva fraca a moderada. Os ventos estarão moderados (entre 18,5km/h e 51,9km/h).

Ainda segundo o Alerta Rio, a máxima registrada foi de 35,6°C, às 13h30, na estação Irajá, e a mínima foi de 19,8°C, às 3h45, na estação Alto da Boa Vista.



Confira a previsão para os próximos dias:

Entre o sábado (23) e terça-feira (26), o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano permanecerá influenciando as condições de tempo na cidade do Rio. A previsão é de céu parcialmente nublado e sem chuva. No fim de semana, os ventos estarão moderados (entre 18,5km/h e 51,9km/h), com ocasionais rajadas fortes (entre 52km/h e 76km/h).

Recomendações em casos de ventos fortes:

Em casa:



. Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

. Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no

caso de alguma janela quebrar;

. Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de

queda de árvore;

. Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

. Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

. Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



. Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

. Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

. Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

. Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

. Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas

de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

. Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta

situação, há risco de acidentes causados por descargas elétricas.