Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 494.796 casos confirmados e 28.592 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 669 novos casos e 152 mortes. Entre os casos confirmados, 460.121 pacientes se recuperaram da doença.

De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 66.8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 58%.



Rio registra risco alto para a covid-19 em todas as 33 regiões administrativas

Todos as 33 regiões administrativas estão em estágio de alto risco. Na semana anterior, eram 28 nesse patamar, e outras cinco em risco moderado. O aumento da última semana foi registrado principalmente nas favelas: Rocinha, Jacarezinho, Alemão e Maré, além de Realengo, que até a semana passada estava em moderado.

"A situação vem se agravando. Em algumas regiões era moderado e hoje toda a cidade está no risco alto. Estamos fazendo um esforço enorme de fiscalização. Não há nenhuma novidade nas medidas a serem tomadas. O que há é a previsão no sentido de que as medidas passam a ser mais restritivas, caso alguma região passe de moderado para alto", explicou o prefeito Eduardo Paes.