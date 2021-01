Prefeitura cancela Carnaval de 2021 Gilvan de Souza / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 17:53 | Atualizado 22/01/2021 17:58



Rio - Após anunciar que não haverá o carnaval em julho de 2021 , o prefeito Eduardo Paes informou, nesta sexta-feira, que estuda um auxílio financeiro para os trabalhadores que vivem da folia. De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, um edital será lançado para permitir que os profissionais envolvidos na produção da festa tenham alguma forma de sustento no ano. No entanto, medidas serão estabelecidas na próxima semana.

"Estamos conversando com a secretaria de Cultura para que 'escultores, pintores, bordadeiras, figurinistas, desenhistas, artesãos' - estou quase cantando Martinho da Vila - tenham algum tipo de auxílio. Eu já vinha desde a transição tentando observar essa história do carnaval. Temos uma questão objetiva: a pandemia não vai se resolver até julho. E isso exige uma preparação que é impossível de ser feita. Não vi esse ânimo das escolas. Não vi esse ânimo em quem financia o desfile", afirmou o prefeito.



Os desfiles de 2021 estavam previstos para julho, segundo indicação de uma plenária realizada com as escolas de samba do Rio. Nas redes sociais, Eduardo Paes informou que "parece sem qualquer sentido" realizá-lo neste ano, ainda que o Rio de Janeiro já tenha começado a vacinação contra a Covid-19. "É uma ironia do destino: logo eu sou o primeiro prefeito a não ter carnaval", lamentou.

A Liga das Escolas da série A (Lierj) concordou com a decisão e disse que a saúde é prioridade. A Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) declarou que compreende a decisão do prefeito diante da situação atual.