Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) apreende 167 quilos de cabos furtados na Zona Oeste do Rio Divulgação/DRF

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 18:23

Rio - Uma operação conjunta da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e empresas de telefonia e Internet, interceptou um ferro velho na Rua C, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, por volta das 13h desta sexta-feira (22). Segundo informações da DRF, o local escondia 167 quilos de cabos de telefonia furtados.

Os funcionários do ferro velho e os responsáveis foram levados pelos agentes de segurança, prestaram depoimentos e serão investigados. De acordo com o Código Penal, os envolvidos podem pegar de 3 a 8 anos de prisão, além de multa. Os detidos não tiveram o nome divulgado.



O ferro velho não possui alvará de funcionamento, CNPJ e o produto apreendido não possui nota fiscal eletrônica nos termos da Lei Estadual 9.169/2021. Também não possui RAF (Registro de Autorização de Funcionamento) emitido após cadastro regular na Secretaria de Estado de Polícia Civil.



O material apreendido para apreciação da Autoridade Policial e as investigações estão em andamento da DRF.