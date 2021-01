Prefeitura interdita parque de diversão na Vila Kennedy em Bangu Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 18:43

Rio - A Prefeitura do Rio interditou, na tarde desta sexta-feira (22), o parque de diversão Play Kid, na Praça do Quafá, na Vila Kennedy, em Bangu, Zona Oeste do Rio, por falta de licenciamento sanitário. A ação foi integrada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), que também notificou 35 quiosques irregulares no entorno.

Durante a operação, foram desfeitas ainda três ligações clandestinas de água e de energia elétrica, que abasteceriam parte do comércio e alguns brinquedos. O parque abriria ao público a partir das 18h.



Com planejamento da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, após levantamento do setor de inteligência da pasta, a ação conjunta contou com efetivos do Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) e de órgãos vinculados à própria secretaria: Guarda Municipal, coordenadorias de Licenciamento e Fiscalização (CLF), Controle Urbano (CCU) e Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer); além da concessionária Zona Oeste Mais Saneamento, Light e Polícia Militar.



Balanço geral

Publicidade

Esta é a décima interdição realizada pelas equipes integradas da Prefeitura desde a noite de sexta da semana passada (dia 15), início das ações de fiscalização das medidas de proteção à vida e combate à Covid-19. Das dez interdições até o momento, oito foram de eventos clandestinos em casas de festas, que teriam um público total estimado de mais de 4,5 mil participantes. No período, foram registradas, ao todo, 167 inspeções em estabelecimentos e 58 infrações sanitárias.



Bairros

As equipes da Prefeitura já percorreram, desde o início da operação, áreas comerciais de 29 bairros: Méier, Tijuca, Vila Isabel, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Bangu, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Lapa, Ilha do Governador, Lagoa, Largo do Machado, Aterro do Flamengo (área de lazer), Vila da Penha, Vista Alegre, Gávea, Marechal Hermes, Urca, São Cristóvão, Campo Grande, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Catete, Laranjeiras, Glória, Freguesia de Jacarepaguá e Vila Kennedy.