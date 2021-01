Avião que trará as doses da vacina de Oxford fabricadas no Instituto Serum, na Índia AFP

Por Bernardo Costa

Publicado 22/01/2021 20:34 | Atualizado 22/01/2021 21:41

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, na tarde desta sexta-feira, que está com a logística preparada para a distribuição das doses da vacina AstraZeneca/Oxford para os 92 municípios do Rio a partir da manhã de segunda-feira. O transporte será terrestre e aéreo e o critério de distribuição será a base populacional de cada cidade. As duas milhões de doses prontas para serem aplicadas chegam ao Rio esta noite. Elas foram produzidas pelo Institio Serum, na Índia.



A SES disse que aguarda a definição do Ministério da Saúde sobre a quantidade de doses da vacina que ficarão no Estado do Rio. Porém, a TV Globo divulgou, no início da noite desta sexta-feira, que serão 244.557 doses para o Estado do Rio.



A nota da SES ainda afirma que a definição dos grupos prioritários para esta fase da vacinação será estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.



O DIA questionou o Ministério da Saúde sobre os critérios de distribuição das duas milhões de doses pelos Estados da federação, qual será o público-alvo dessa etapa e quantas doses serão destinadas ao Estado do Rio. Mas não obteve resposta da pasta.



As duas milhões de doses da AstraZeneca/Oxford somam-se às seis milhões de doses da vacina Butantan/Sinovac, já distribuídas aos estados, e às 4,8 milhões de doses do mesmo imunizante, estas produzidas integralmente no Butantan e que tiveram o pedido de uso emergencial aprovado nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).