Debora Silva sustenta os três filhos com os doces que faz há seis anos Vilma Ribeiro / Voz das Comunidades

Por RAI AQUINO

Publicado 24/01/2021 04:00

Rio - Já imaginou um bolo com arroz, feijão, farofa e couve, como uma feijoada? Pois Debora dos Santos Silva, de 34 anos, foi além do pensamento e colocou em prática a iguaria dentre os doces que vende. Mas por enquanto, a cria do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, apenas simula os ingredientes do tradicional prato brasileiro para seus clientes. A receita, aliás, faz muito sucesso.

"Uma amiga pediu um bolo de morango, mas como eu não tinha morangos frescos, falei que iria fazer outro e ela disse que confiava em mim. Pensei na receita, fiz o bolo, entreguei e postei nas redes sociais. Do nada, meu telefone começou a tocar e o post teve várias curtidas e comentários", relembra Debora, sobre a iguaria, feita pela primeira vez no final do ano passado.

Para fazer o "bolo de feijoada", a cozinheira usa coco ralado para simular o arroz e a couve, sendo que no segundo aplica corante industrial. Já o feijão é substituído por gotas de chocolate e a farofa é feita de paçoca e amendoim.

CHEFE DE FAMÍLIA

Mãe de três filhos, um menino de 13 anos e duas meninas, uma de 15 e outra de 10, Debora começou a vender doces há seis anos para complementar a renda da família. Ela conta que, desde então, investe nas receitas entre um trabalho e outro.

"Quando eu comecei a fazer, era para ter uma renda, porque eu não trabalhava. Como não tinha condições de me manter, pensava em um trabalho, fazia trabalho de limpeza, fazia um bolinho, deixava em casa para vender", conta, dizendo que as receitas para os seus doces vieram da Internet e da sua cabeça.

Com dificuldades para manter a família sozinha, a cria do Jacarezinho diz que sempre procurou vender algo para não faltar nada em casa. Além dos bolos, ela já chegou a fazer sacolés, sucos, empadas e bolos de pote.

"Eu já trabalhei em várias coisas, em gráfica, em loja de roupas... trabalho com o que tem, o que aparece eu faço", avisa.

DIFICULDADES FINANCEIRAS

Desde a pandemia, Debora tem enfrentando uma dificuldade maior para manter a renda da família. Em julho do ano passado, ela perdeu um emprego que tinha de auxiliar de produção. Desde então, ela não consegue atender a todas os pedidos porque não tem condições de comprar os ingredientes.

"Meus clientes dizem que minha receita é uma delícia. Esses dias, um menino comprou um bolo de mim e veio de longe até a entrada da comunidade buscar. Ele comprou para o aniversário dele e disse que os amigos estavam loucos com o bolo", alegra-se.

Para não parar a produção, a empreendedora fez uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 10 mil . A ideia é ela equipar sua cozinha e comprar utensílios para ajudar no trabalho.

"Com o dinheiro da vaquinha, quero pelo menos dar aquela levantada, comprar bastante tabuleiro e, se sobrar, comprar uma moto, mesmo que seja de segunda mão", projeta. Até o momento, a campanha arrecadou apenas R$ 275, através de duas doações.