Nesta sexta-feira, a Fiocruz recebeu dois milhões de doses da vacina produzidas pelo Instituto Serum da Índia AFP

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 14:39 | Atualizado 23/01/2021 14:47

Rio - A Fiocruz já iniciou, neste sábado, a liberação de duas milhões de doses de vacinas prontas para o Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). Os caminhões carregados com o imunizante começaram a sair no início desta tarde e a previsão é de que as últimas doses sairão da instituição por volta das 16h, quando está prevista a aplicação da primeira dose, no Brasil, da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca. Na ocasião, o infectologista do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz), Estevão Portela, será o primeiro a receber a vacina.