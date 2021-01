Fiscais apreenderam 6 veículos ilegais Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 16:37

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realizou, neste sábado, uma operação com o objetivo de coibir o transporte turístico irregular nos acessos de subida para o Cristo Redentor. Na ação, fiscais apreenderam 6 veículos ilegais.

Segundo o órgão, a ação conjunta envolveu o 2º BPM (Botafogo), o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) e a Guarda Municipal. Além das questões referentes ao transporte, os agentes atuaram para garantir o ordenamento público na região.



O coordenador de fiscalização do Detro-RJ, major Heitor Sodré, orienta a população a ficar atenta se os veículos contratados para suas viagens são cadastrados nos órgãos competentes.



"O transporte ilegal oferece sérios riscos à população, sendo muitas vezes realizado por motoristas inabilitados e em veículos sem condições de tráfego. Além disso, em caso de acidente, o passageiro não tem nenhum direito", explicou o major.



