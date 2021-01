Rio de Janeiro

No corre-corre da vida, os pequenos respiros fazem a diferença, mirando o céu e o caminho a seguir

"As nuvens, no entanto, acenam com desenhos. E são tão gentis que nos deixam imaginar o cumprimento que desejamos receber"

Publicado 24/01/2021 09:00 | Atualizado há 2 horas