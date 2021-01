Rio de Janeiro

Marinha suspende buscas por pescadores desaparecidos no mar da Barra da Tijuca

Familiares e amigos marcaram uma manifestação para a próxima terça-feira, às 11h, em frente ao prédio da Marinha, no Centro do Rio, para que as buscas não sejam encerradas

Publicado 24/01/2021 12:19 | Atualizado há 2 horas