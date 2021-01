Profissionais da linha de frente estão entre as prioridades para receber dose Daniel Castelo Branco

Além do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) , o Sindicato dos Enfermeiros (Sindenfrj) também recebeu denúncias de fura-filas na campanha de vacinação contra a covid-19. Por isso, abriu um canal em seu site para recolher todo o material para acionar o Ministério Público (MPRJ) e as secretarias de saúde.

No início do funcionamento do canal, na sexta-feira, o Sindenfrj recebeu nas primeiras quatro horas aproximadamente 70 formulários. A partir desta segunda-feira, começam a análise das denúncias, que podem ser feitas não apenas por enfermeiros, mas também por outras categorias.

Segundo a presidente, Mônica Armad, o sindicato tem recebido denúncias variadas: de profissionais na linha de frente contra a covid que não receberam a vacina ou de pessoas que não estão no grupo prioritário e foram imunizadas, como funcionários de RH, administrativos, diretoria e dentistas. Entre que os locais onde houve problemas com a vacinação, foram apontados o PAM de Bangu, o Hospital Estadual Getúlio Vargas (Penha) e o Hospital Federal de Bonsucesso.

"Temos recebido denúncias de locais onde não houve controle em relação à vacina. As pessoas estão sendo preteridas por outras que não são da linha de frente. Sabemos que não tem vacina para todo mundo e as pessoas estão na disputa, mas é preciso respeitar. Também houve um caso de uma enfermeira que está de férias e não pôde ser vacinada, mas retorna agora em fevereiro e talvez não tenha mais dose", afirmou Mônica Armad.

Na manhã deste domingo (24), a Prefeitura do Rio descartou as primeiras denúncias relacionadas a fura-filas . O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que todas as denúncias apuradas até o momento pela pasta eram contra profissionais que faziam parte, de fato, dos grupos prioritários. A checagem, no entanto, continua sendo realizada.