Por O Dia

Publicado 24/01/2021 15:01

Rio - Um caminhoneiro foi solto após ser mantido refém por traficantes no Morro do Urubu, em Piedade, na Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 3ºBPM (Méier) receberam alerta sobre um roubo de carga na região e se dirigiram ao local. Houve um cerco na região do Morro do Urubu e troca de tiros com criminosos antes do motorista ser libertado.

Publicidade

O caminhão roubado também foi recuperado pela policia, mas os bandidos conseguiram fugir.