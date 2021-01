Deputado federal Sargento Gurgel tem auxiliado o governo federal para ampliar o programa dos colégios cívicos-militares no estado do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 15:02 | Atualizado 25/01/2021 15:02

Rio - O deputado federal Sargento Gurgel (PSL-RJ) reafirmou o compromisso de levar para as cidades da Costa Verde um colégio cívico-militar do governo federal, ao receber Guilherme Farias (PL), vereador de Itaguaí, em seu gabinete regional. Coordenador da bancada do Rio no Congresso Nacional, o parlamentar tem como um dos objetivos neste ano colaborar para a ampliação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim).



Além de Itaguaí, Sargento Gurgel já iniciou interlocução com os municípios de Angra dos Reis, também na Costa Verde; Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense; e Cabo Frio e São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



Para aderir ao programa é necessário que os municípios façam contato com o Ministério da Educação (MEC). Sargento Gurgel firmou o compromisso de também ajudar através da destinação de emendas parlamentares para a implantação de colégios cívicos-militares em mais cidades. Até o momento, só a capital fluminense aderiu ao Pecim no estado do Rio.



"Faremos de tudo para ajudar na implantação de colégios cívico-militares em Itaguaí e outras cidades. É um programa que assegura um grande avanço na qualidade do ensino público, além de ajudar diretamente na formação de cidadãos com mais disciplina e respeito aos valores do país", afirma o deputado Sargento Gurgel.