Publicado 26/01/2021 06:36

Tanguá - Uma tentativa de assalto deixou pelo menos três pessoas baleadas, no início da noite desta segunda-feira (25), em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As vítimas, o policial militar Charles Mendes, 36 anos, o empresário Diego Correa Mouzer, 32, e Felipe Gomes Fonseca, de 33, foram socorridas e estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

Testemunhas contaram para a polícia que as vítimas são parentes e estavam paradas em frente a um estabelecimento comercial, quando bandidos armados anunciaram o assalto. O policial reagiu atirando contra os criminosos, mas acabou atingido por três tiros.

Em nota a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que "uma equipe do 35ºBPM (Itaboraí) foi acionada devido a uma ocorrência envolvendo policial militar baleado ao sofrer uma tentativa de assalto, na Rua Pinto Soares, em Tanguá. Ele estava acompanhado de dois parentes que também foram baleados. O policial ferido teve sua arma roubada e foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo".