Estado do Rio registra 232 casos de maus-tratos a animais em 2020

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 12:20

Rio - Em 2020, foram registrados 232 casos de maus-tratos a animais silvestres ou domésticos em todo o Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP). As ocorrências são divididas, segundo o órgão, em três titulações penais: crueldade contra animais; maus-tratos contra animais silvestres; e maus-tratos contra animais silvestres se ocorre morte do animal.

De acordo com o levantamento feito pelo ISP, 47,4% dos crimes aconteceram no interior do estado. Em segundo lugar, aparece a capital (28,4%) seguida pela Baixada Fluminense, com 14,7% dos casos. Ao analisar as cidades individualmente, Niterói (4,3%) vem logo depois do município do Rio no ranking dos que registram mais crimes. Em terceiro, vem Campos (3,0%), na Região Norte.

Quase 45% das ocorrências tiveram uma residência como local de fato. A via pública foi o segundo lugar que mais apareceu no levantamento, com 22,4% dos casos, segundo o ISP. O número de registros de ocorrências de maus-tratos a animais em 2020, porém, foi quase 10% menor que o de 2019 (257).

A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, acredita que a queda no número de crimes pode ser o reflexo da conscientização da população de que os maus-tratos a animais têm consequências criminais, além da ação dos órgãos de fiscalização.



"Assim como muitos crimes que acontecem no interior de uma residência, é muito importante que vizinhos, parentes e pessoas próximas não se omitam e denunciem caso percebam que há sofrimento do animal doméstico. O mesmo vale para os animais silvestres, que não podem ser criados em casa. Aliás, dependendo do animal silvestre, ele pode colocar a vida de alguém em risco", afirmou.



O Comando de Polícia Ambiental (CPAm) da Secretaria de Polícia Militar atua para coibir o comércio de animais nativos e silvestres, principalmente o realizado em feiras urbanas tradicionais. Os policiais também atuam impedindo a manutenção desses animais em cativeiros irregulares em todo o estado. A Secretaria de Polícia Civil contar com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que funciona na Cidade da Polícia, na Avenida Dom Hélder Câmara, 2066.



Para denunciar, ligue para o serviço 190, para o telefone do CPAm (21 2334-7634) ou pela Linha Verde do Disque Denúncia (0300 253 1177). O anonimato é garantido.