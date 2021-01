Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Luciano Mattos, novo procurador-geral de Justiça Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 17:29 | Atualizado 26/01/2021 17:55

Rio - O procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos, recebeu, nesta segunda-feira (25), a visita do prefeito Eduardo Paes (DEM) e de outros representantes da prefeitura para dialogar sobre assuntos relevantes ao município. A reabertura da Ciclovia Tim Maia e os problemas que envolvem o sistema de transporte por ônibus na cidade foram alguns dos temas tratados. Os representantes da cidade apresentaram um panorama atual sobre esses dois assuntos e apontaram alguns caminhos que entendem possíveis para solucioná-los.



No encontro, foi conversado que através dos promotores de Justiça Sidney Rosa e Gisela Pequeno - que estiveram presentes representando, respectivamente, o CAO Consumidor/MPRJ e o Gaema/MPRJ - as questões tratadas e as avaliações dos representantes do Município serão levadas aos promotores de Justiça que estão na ponta e têm atribuição para atuar nesses assuntos. Sidney Rosa apresentou dados sobre o assunto e ressaltou que os promotores estão atentos aos problemas e dispostos a contribuir para a solução.



Luciano Mattos comentou que o bom diálogo entre as instituições é importante para alcançar soluções satisfatórias para a população. "O Ministério Público está à disposição para aprofundar os assuntos, na construção do diálogo para avançar nos temas", disse ele. "O diálogo é uma bandeira minha, aderida pelos colegas, e nos permite avançar nas melhorias necessárias para a cidade e o estado", concluiu.



Paes complementou que busca a conversa para encontrar soluções: "Existe uma série de questões que acabaram judicializadas e aí se tornaram um imbróglio. Então, o objetivo é dialogar para buscar a melhor solução para a população".



Também participaram do encontro a chefe de gabinete do MPRJ, promotora de Justiça Gláucia Santana, o procurador-geral do município, Daniel Bucar; a secretária municipal de Transporte, Maína Celidônio; a secretária municipal de Infraestrutura, Katia Souza; o secretário de Governo e Integridade Pública do Município, Marcelo Calero; o assessor especial do Gabinete do Prefeito, Fernando Dionísio; e o presidente da Geo-Rio, Andre Senos.