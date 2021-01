Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Arquivo

Rio - Um policial militar lotado no 7º BPM (São Gonçalo) foi baleado na perna durante um ataque a tiros na noite desta quarta-feira (27), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O cabo André Luiz Jardim Esposito foi socorrido por colegas de farda e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê. Seu estado de saúde é estável.

A PM informou que o policial estava dentro de uma viatura que patrulhava o bairro Jardim Catarina. Em certo ponto da Rua Albino Imparato, a principal do bairro, os agentes foram atacados por criminosos. Pelo menos dois disparos atingiram a viatura, um deles na perna do PM.

Moradores do Jardim Catarina reclamam da violência no bairro. A região é uma das mais violentas de São Gonçalo. Além do tráfico de drogas, a população reclama do alto número de assaltos nas ruas.

A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara). Não houve prisões.