Firjan apresentou projeto de segurança para o Arco Metropolitano Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Karen Rodrigues*

Publicado 28/01/2021 13:23 | Atualizado 28/01/2021 13:26

Rio - A Firjan apresentou, nesta quinta-feira, para o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e para o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, o projeto “Arco Seguro”. A iniciativa da federação tem como objetivo principal aumentar a segurança na circulação de cargas e pessoas na Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, conhecida como Arco Metropolitano, através de parceria público-privada.

“A Firjan apresenta aos senhores um projeto viável, bem planejado e arquitetado que permitirá o desenvolvimento de diversas capacidades produtivas do Rio através da infraestrutura para o escoamento das riquezas do Estado e do Brasil. Trata-se do Projeto Arco Metropolitano Seguro”, disse o vice-presidente da Firjan, Carlos Erane de Aguiar, introduzindo a apresentação.

Publicidade

O vice-presidente lembrou que “a Rodovia Raphael de Almeida Magalhães é uma das mais importantes vias do estado do Rio de Janeiro, com 145 km de extensão, contando com 71 km prontos, e atravessa as rodovias Washington Luís e Rio-Santos, permitindo o encurtamento das distância dos transportes das nossas riquezas”. O Arco liga a BR-101, a BR-116 e a BR-040.

Segundo Carlos Erane, falhas do projeto e o retardamento do desdobramento de ações conjuntas entre o governo federal, estadual e municipal levaram ao abandono da via. Ele ainda ressaltou que este projeto está em linha com o Plano de Retomada de Crescimento em Bases Competitivas do Estado Rio de Janeiro que a Firjan apresentou à Alerj, em junho de 2020.

Publicidade

“O Arco hoje é conhecido como a rodovia do medo e, por ser a rodovia do medo, ela é subutilizada, impedindo a retomada mais forte do crescimento do Rio de Janeiro. O nosso desafio é que o Arco Metropolitano seja conhecido como a rodovia mais segura do Brasil e a nossa meta é agressiva, zero roubo de carga nessa rodovia”.

A proposta do projeto é integrar as forças de segurança, desde a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na faixa de domínio do Arco Metropolitano, às Polícias Civil e Militar do Estado, Polícia Federal, Forças Armadas e Guardas Municipais, nas áreas de influência, para garantir a segurança de quem circula no Arco e nas áreas adjacentes.

Publicidade

Segundo o gerente geral de Competitividade da Firjan, Luis Augusto Carneiro Azevedo, a PRF já está em processo de construção de um posto de policiamento, no entanto, o prazo é de 14 meses para a conclusão. Por este motivo, a Firjan está em contato com a PRF para colaborar no investimento de câmeras de segurança e em infraestrutura de acompanhamento virtual da via enquanto a construção do posto da PRF não é concluída.

O governador em exercício, Cláudio Castro, destacou a queda no número de roubo de cargas no último ano , divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP). Castro defendeu uma maior integração entre as forças policiais para melhorar a segurança pública do Estado.

Publicidade

“Precisamos melhorar a segurança pública no Arco Metropolitano, mas, para isso, além de toda a questão estrutural, faltou um item ali, que é a valorização da polícia. E acho que só com a valorização da polícia que o projeto será completo. E nós, o governo do estado, em parceira com a Assembleia Legislativa, que hoje caminham extremamente juntos, nós estamos aqui de braços abertos, de coração aberto, para que este projeto saia do papel e a gente consiga no menor tempo possível, o que for da nossa esfera de recursos humanos, de recursos financeiros, de recursos estruturais”, disse.

O Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP) publicou relatório, nesta quinta-feira, que aponta uma redução de 33,1% nos crimes de roubo de carga em 2020, em relação à 2019. No ano passado, o Estado do Rio registrou 4.986 casos. Foi o menor valor observado nos últimos sete anos, apresentando patamares mais baixos do que o esperado durante quase todo o ano de 2020.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Beatriz Perez