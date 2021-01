Jucimara Silva de Oliveira, 30 anos, foi morta a tiros em Rio das Ostras Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:39

Rio - Uma mulher, identificada como Jucimara Silva de Oliveira, de 30 anos, foi morta com dois tiros na cabeça na manhã desta quinta-feira (28), dentro de casa, na rua Zilda Apicelo, em Rio das Ostras, Região dos Lagos do Rio. Segundo informações iniciais, a vítima foi morta na frente do filho de 3 anos. Jucimara não resistiu e morreu na hora.



A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, viu o filho de Jucimara sozinho em casa. A criança foi levada para a 128ª DP (Rio das Ostras) e ficou sob os cuidados de um inspetor da Polícia Civil até a chegada do Conselho Tutelar.

O corpo da mulher foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Até o momento não há informações sobre o autor do crime e nem o que teria motivado o crime. A 128ª DP está investigando o caso.