Incêndio em carro na Linha Vermelha causou interdição da via no sentido Baixada Fluminense Reprodução/COR

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 17:57 | Atualizado 28/01/2021 17:57

Rio - Um carro pegou fogo na Linha Vermelha, na tarde desta quinta-feira (28), na altura da Ilha do Fundão, próximo ao Aeroporto do Galeão. Por volta das 16h30, a via precisou ser interditada no sentido Baixada Fluminense e acabou atrapalhando o trânsito no local, principalmente para quem vinha do Centro do Rio.

Alguns minutos depois do incêndio, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar chegaram no trecho do acidente e o tráfego começou a ficar congestionado. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a melhor alternativa aos motoristas para fugir da Linha Vermelha e do engarrafamento é seguir pela Avenida Brasil, que não apresentava retenções até às 17h.