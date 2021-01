Cerca de mil litros de material químico armazenados de maneira irregular foram apreendidos no local Polícia Civil / Divulgação

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) interditaram, nesta quinta-feira, uma fábrica clandestina de produtos de limpeza e amaciantes, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. No local, os agentes apreenderam cerca de mil litros de materiais químicos armazenados de maneira irregular. O dono do local foi preso em flagrante. Ele não teve o nome divulgado.

Segundo as investigações, a fabricação acontecia sem qualquer tipo de autorização dos órgãos fiscalizadores ou equipamentos de proteção individual. Os policiais também constataram que não havia local adequado para descarte dos produtos químicos e nenhum tipo de controle sobre os materiais inflamáveis.

De acordo com os agentes, os produtos eram distribuídos e comercializados em diversos pontos da Baixada Fluminense e da Região Metropolitana. O estabelecimento foi lacrado e o material impróprio encaminhado para perícia.