Hospital Federal de Bonsucesso Luciano Belford / Agência O DIA

Por Bernardo Costa

Publicado 28/01/2021 19:37 | Atualizado 28/01/2021 20:06

Enquanto isso, as doses sob suspeita seguem armazenadas em câmera fria da prefeitura. A Secretaria municipal de Saúde (SMS) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio informaram ao DIA que aguardam o resultado da análise para saber se as vacinas ainda poderão ser aproveitadas.

As doses estavam armazenadas no prédio 5 do HFB, que não é coberto por gerador de energia. Houve queda de luz na unidade e as doses ficaram em temperatura acima de 8°C. A notícia foi revelada pela rádio CBN e confirmada pelo DIA, que questionou o Ministério da Saúde sobre quanto tempo as vacinas ficaram sob temperatura elevada. Mas ainda não há a confirmação dessa informação.

Em nota, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio (Sems RJ) informou que houve uma interrupção de energia que afetou o prédio e a sala onde as vacinas estavam armazenadas, ocasionando o desligamento das câmaras de refrigeração.



A Sems RJ afirmou que, assim que tomou conhecimento do caso com o recebimento de uma nota informativa enviada pelo Hospital federal de Bonsucesso (HFB), determinou a apuração do caso, e acionou a Coordenação da Área Programática 3.1 da Prefeitura do Rio, que retirou as doses da vacina.

Após recolher as doses, a SMS informou que notificou e encaminhou relatório técnico para o governo do estado, que encaminhou as informações para a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), do Ministério da Saúde.

DOSES SERIAM PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

De acordo com a assessoria do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), as 720 doses eram destinadas à vacinação de profissionais de saúde acima dos 60 anos que atuam no hospital. Segundo a assessoria do HFB, os profissionais que atuam na linha de frente do combate à covid-19 na unidade já foram imunizados.