Rio - Policiais do Méier Presente prenderam, nesta quinta-feira, um homem por tráfico de drogas na Rua Rio Grande do Sul, no Méier, Zona Norte do Rio. Identificado como Carlos Roberto Dias de Oliveira, de 37 anos, o criminoso estava realizando a entrega do entorpecente quando foi preso.



Segundo os agentes, Carlos Roberto foi abordado durante patrulhamento na região. Questionado sobre a origem do material, o criminoso informou que teria comprado a droga na favela do Jacaré e estaria levando para outro homem, não identificado. Ele informou, ainda, que realizava com frequência esse "serviço".



Ele foi conduzido para a 26ª DP (Todos os Santos) e, para comprovar o crime de tráfico, agentes foram até o comprador, que confessou ser usuário. Na ação, foram apreendidos quatro papelotes de cocaína, um grampeador e R$ 24.