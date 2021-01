Incêndio atinge centro comercial no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 19:32 | Atualizado 28/01/2021 21:49

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu o Boteco do Gérson, na noite desta quinta-feira, na Rua do Lavradio, no Centro do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o Grupamento Operacional do Comando Geral (GOCG) foi acionado às 18h49 e segue atuando na região. Uma pessoa foi atendida no local e outra socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dela.

Por conta do incidente, o Centro de Operações Rio informou que as ruas do Lavradio e Riachuelo estão interditadas. A CET-Rio e a Defesa Civil também estão no local e o trânsito segue lento na região. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio.

Publicidade

CENTRO: devido a incêndio em imóvel na altura do nº 26 da Rua do Riachuelo, está interditada a Rua do Lavradio a partir da Rua do Riachuelo. A interdição é na Lavradio porque é onde os Bombeiros estão para combater o incêndio. CET-Rio no local. Trânsito lento na região. #centro pic.twitter.com/uRR7kWzNK8 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 28, 2021

Em atualização.