Por O Dia

Publicado 28/01/2021 22:17

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (28), um cartaz pedindo informações que levem à prisão dos envolvidos na morte de uma mulher no loteamento Gelson Apicelo, em Rio das Ostras . Jucimara Silva de Oliveira Assis, de 30 anos, foi morta com dois tiros na cabeça. O crime aconteceu na frente do filho de apenas três anos.