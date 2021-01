Vacinação contra a Covid - 19, na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido. Na foto, o senhor, Alfredo Moutinho, o primeiro a ser vacinado. Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 29/01/2021 08:19 | Atualizado 29/01/2021 08:35

Rio - O calendário de vacinação de idosos começa na próxima semana em cidades da Região Metropolitana. Na capital fluminense, a secretaria municipal de Saúde anunciou que inicia na segunda-feira (1º) a vacinação dos idosos em geral . O calendário prevê uma idade por dia: no primeiro, serão as pessoas com 99 anos ou mais; na terça-feira, 98 anos; na quarta, 97 anos, e assim seguirá até o fim de fevereiro, quando serão imunizados os de 80 anos.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a prefeitura espera iniciar na próxima semana, mais precisamente na quarta-feira, dia 3, a vacinação em idosos do grupo de risco do coronavírus. Há expectativa de que um novo lote chegue no início da semana. Com isso, o município começaria a vacinar idosos maiores de 80 anos.

Magé, também na Baixada Fluminense, vai começar o calendário de vacinação para idosos a partir de 85 anos na segunda-feira (1º). Outros municípios da região, como Nova Iguaçu, São João de Meriti, Belford Roxo e Mesquita, ainda vão continuar na primeira fase, com a vacinação voltada para os profissionais de saúde.

Em Niterói, a partir de segunda-feira (1°), poderão se vacinar os profissionais de saúde com menos de 60 anos, e outras categorias listadas pela prefeitura: assistentes sociais; biólogos; biomédicos; enfermeiros;

farmacêuticos; fisioterapeutas; fonoaudiólogos; funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados; médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares;

médicos; nutricionistas; odontólogos; profissionais de educação física; psicólogos; terapeutas ocupacionais.