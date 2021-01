Rapaz é preso ao comprar celular que a própria mãe furtou Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 08:38 | Atualizado 29/01/2021 09:58

Rio - Policiais civis da 81ª DP (Itaipu) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (27), Matheus Macedo da Silveira, 20 anos, pelo crime de receptação de produto roubado. Ele estava com um telefone celular furtado pela mãe dele e vendido a um preço inferior ao do mercado legal.

As investigações começaram depois que a vítima esteve na delegacia para registrar o furto do aparelho. De acordo com a delegada Raíssa Celles, titular da 81ª DP, a vítima disse que trabalhava com venda de produtos eletrônicos e deu falta de um aparelho.

A autora do crime foi uma diarista que prestava serviços de faxina na casa do empresário. À polícia, Matheus revelou que pagou R$ 1 mil para a própria mãe pela compra do celular. A mulher foi indiciada por furto qualificado, mas não ficou presa.

"Produtos vendidos sem notas fiscais ou por um valor muito inferior ao vendido no mercado legal, nos leva a desconfiar da procedência dessas mercadorias. Caso não tenha certeza da origem do objeto que esteja comprando, não realize essa compra. Além de fomentar a industria do crime, você pratica crime de receptação. Quem adquire produto de origem criminosa, está contribuindo para essa rede de práticas criminosas", explica a delegada.