Morro do Cajueiro Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 13:55 | Atualizado 29/01/2021 13:56

Rio - Um suspeito foi preso e um adolescente foi apreendido, na manhã desta sexta-feira (29), durante uma operação do 9ºBPM (Rocha Miranda) e 41ºBPM (Irajá) nas comunidades Morro do Cajueiro, Congonha e Caixa D'Água, em Madureira, Zona Norte do Rio.



De acordo com a PM, na comunidade da Congonha, policiais militares do 9ºBPM notaram indivíduos em atitude suspeita. Eles tentaram fugir, mas os militares fizeram cerco tático e os dois foram detidos.

Segundo a PM, houve apreensão de 75 sacolés de maconha, 17 trouxinhas de maconha, 40 pinos de cocaína, 10 tubos de cocaína, oito papelotes de cocaína, cinco pedras de crack, 12 frascos de cheirinho da loló, dinheiro em espécie. Duas granadas também foram encontradas.

Publicidade

A ocorrência em andamento na 29ª DP (Madureira), onde foi verificado que um dos detidos era um adolescente.