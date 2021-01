Ceasa cortou luz de posto do Detran que funciona no local Reprodução

Rio - A Ceasa cortou a luz do posto do Detran, que funciona dentro da Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com a notificação enviada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, responsável por administrar o local, há uma dívida do departamento de R$ 7, 2 milhões desde 2016.



Na notificação, a secretaria informa que não ouve regularização dos débitos do departamento junto a Ceasa. O documento foi expedido no dia 22 de janeiro e mencionava que o corte já seria feito nesta quinta-feira se não houvesse o pagamento do débito.

Procurado o Detran não comentou sobre a dívida, mas informou que devido à interrupção do fornecimento de energia, no início da manhã desta sexta-feira, o posto de vistoria da Ceasa operava com auxílio de um gerador.

"Com exceção do serviço de emplacamento, todos os procedimentos estão realizados normalmente. A empresa responsável pelo emplacamento está adotando medidas para restabelecer o serviço o mais rápido possível", disse o Detran, em nota.