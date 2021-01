Motorista sequestrado em assalto na BR-101 nesta sexta-feira Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 29/01/2021 14:54 | Atualizado 29/01/2021 14:58

Rio - A Polícia Civil já identificou 20 homens que são suspeitos de participarem de um roubo de cargas nesta manhã na BR-101 sentido Manilha, na altura de Boaçu, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio . Segundo o delegado Allan Duarte, titular da 72ª DP (Mutuá), nem todos são oriundos do Complexo do Salgueiro. Ainda não se pode concluir que todos tenham participado do crime desta sexta-feira. O delegado aguarda depoimentos de testemunhas.

“Essa ação de hoje foi praticada por um grupo criminoso que tem atuado na BR 101, na altura de São Gonçalo, e que já vem sendo monitorado pela Polícia Civil, tanto pelas distritais daqui da região como pelas delegacias especializadas. Já houve, inclusive, operações da Polícia Civil para tentar captura-los”, declarou o delegado.

Com o depoimento das testemunhas, os agentes irão verificar se os criminosos já identificados participaram desta ação. Em seguida, solicitarão a prisão deles à justiça.

“Nosso trabalho é identificar o maior número de pessoas que atuou nesse crime de hoje, para pedir ao judiciário a expedição dos mandados de prisão deles. Mais mandados de prisão que eles já tem.”, explicou Allan.

Ainda de acordo com os agentes, um dos caminhões estava com a carga avaliada em R$ 35 mil e outro em cerca de R$ 50 mil.

Além disso, de acordo com as investigações, o grupo criminoso já deu um prejuízo que supera R$200 milhões para transportadoras de cargas.

A Polícia Civil também está investigando a rede de receptadores que compram as cargas roubadas por esse bando. O delegado Allan Duarte garante que já identificou alguns pequenos comércios no interior do Complexo do Salgueiro e em bairros próximos da comunidade.

O titular relatou ainda que os dois caminhões que foram roubados pelo bando continuam na comunidade. Ambos tiveram toda a carga roubada.

"A polícia ainda está no terreno tentando recuperar esses veículos. Ainda há um confronto armado com esses criminosos que atuam na área do Salgueiro", concluiu.