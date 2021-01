Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 14:42

Rio - O suspeito de matar Wellington Vinícius Afonso Viana, filho do ex-prefeito de Maricá Uílton Viana, se entregou na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) nesta quinta-feira. O homem estava sendo investigado pela unidade especializada e foi preso. Na terça-feira (26), a Polícia Civil localizou o esconderijo do bandido em uma mata na cidade de Teresópolis, na Região Serrana. Ao saber que estava sendo monitorado, ele decidiu se entregar.



O crime foi cometido no dia 18 de dezembro do ano passado e teria sido motivado por ciúmes, uma vez que o homem acreditava que a esposa estava se relacionando com a vítima.

Na delegacia, o criminoso não quis prestar depoimento e se reservou ao direito de falar somente em juízo. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.