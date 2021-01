MPF do Rio de Janeiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 14:52 | Atualizado 29/01/2021 14:53

Rio - O Ministério Público Federal (MPF) denunciou novamente, nesta sexta-feira, o ex-assessor de Sergio Cabral, Ary Ferreira da Costa Filho, por crime contra a ordem tributária. Segundo o órgão, ele omitiu informações e prestou falso depoimento às autoridades fazendárias em relação ao pagamento do imposto de renda do ano calendário de 2011. Os agentes apuraram que o valor total consolidado chegou a R$ 5.209.997,13, definitivamente constituídos em 5 de dezembro de 2017. Com isso, reforça o Ministério Público, Ary Ferreira sonegou impostos.



A Delegacia da Receita Federal apurou que Ary Ferreira omitiu e prestou informações falsas às autoridades fazendárias. Os trabalhos de auditoria começaram após as diversas denúncias contra ele dentro da Operação Lava Jato, que indicou a ocultação de dinheiro, tendo em vista a sua evolução patrimonial desproporcional ao informado em suas declarações de imposto de renda. Com efeito, ele omitiu, entre outras coisas, a aquisição de apartamento de R$ 300 mil em um resort de Búzios, além de três apartamentos na Barra da Tijuca no valor de R$ 1,4 milhão de R$ 2,3 milhões e R$ 1,9 milhão.



Ary Ferreira é considerado pelos procuradores da força-tarefa como "um dos operadores financeiros mais importantes" da organização chefiada pelo ex-governador Cabral.



A proximidade entre Ary Filho e Cabral é demonstrada, conforme os promotores, pelas diversas nomeações para assessorar o político na Assembleia Legislativa (1996), Senado (2004) e governo do Estado (2007 e 2010). O assessor especial do ex-governador pediu sua exoneração em julho de 2010 e retornou ao cargo em outubro, após a campanha à reeleição. Ele se manteve nesse cargo no governo Pezão, do qual pediu sua exoneração depois do oferecimento da denúncia da Operação Calicute.



Histórico de crimes

Publicidade

Em 2017, o agente fazendário Ary Ferreira da Costa Filho teve a prisão decretada pela Justiça. No mesmo ano, ele foi denunciado junto com o ex-governador Cabral resultado da Operação Eficiência.



Ainda em 2017, ele foi denunciado novamente resultado da Operação Mascate. As investigações apontaram que Ary Filho e outro ex-assessor do ex-governador, Carlos Miranda, cometiam lavagem de ativos usando a LRG Agropecuária (antiga consultoria GRALC) e as concessionárias de automóveis Eurobarra e Americas Barra. O MPF considerou a consultoria um empreendimento peculiar, pela notável oscilação do faturamento entre 2007 e 2015. Em 2018, ele seria denunciado outras vezes, no esquema envolvendo a Fecomércio e por corrupção envolvendo os contratos do Seap.



Em outubro do ano passado, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) fixou a pena de mais de 24 anos de prisão para Ary Ferreira referente à Operação Mascate.

O DIA tenta contato com a defesa do acusado.