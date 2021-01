Prefeitura fecha estabelecimento e aplica 10 multas em ação noturna na Barra e Leblon Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 18:41

Rio - A Prefeitura do Rio fechou uma distribuidora de bebidas e conveniência em ação conjunta para fiscalizar as medidas preventivas de combate à Covid-19, entre a noite de quinta-feira (28) e a madrugada desta sexta-feira (29). O estabelecimento 'Tô com sede', na Barra da Tijuca, já havia sido interditado por não apresentar alvará de funcionamento e, além de fechado novamente, foi multado por reincidência. Coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), a operação registrou, ao todo, 10 multas em bares e restaurantes do Leblon e da Barra, nas zonas Sul e Oeste. As ações prosseguem na noite desta sexta.



As multas foram aplicadas por fiscais do Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) e da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF, da Seop), por uso indevido do espaço público (colocação de mesas e cadeiras) e desrespeito às normas contra a pandemia em geral, como aglomeração, pessoas consumindo bebidas em pé e som alto.

Publicidade

Leia Mais Prefeitura autoriza colocação de mesas e cadeiras de bares nas calçadas e estacionamentos; entenda



O roteiro contemplou estabelecimentos das avenidas Olegário Maciel e Érico Veríssimo, na Barra, e da Rua Dias Ferreira e Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, resultando ainda em 16 multas de trânsito, com dois veículos removidos por estacionamento irregular pela Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer, também da Seop). A Guarda Municipal e a Polícia Militar também integraram os comboios.



Em 14 dias, desde o dia 15 de janeiro, as ações conjuntas da Seop para fiscalizar as medidas de proteção à vida e combate à Covid-19 já passaram por 36 bairros, contabilizando 263 inspeções, 115 autos de infração e 21 interdições. Entre as interdições, oito foram em eventos clandestinos em casas de festas, que teriam um público total estimado de mais de 4,5 mil participantes, e uma em parque de diversão, em Bangu.



O roteiro contemplou estabelecimentos das avenidas Olegário Maciel e Érico Veríssimo, na Barra, e da Rua Dias Ferreira e Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, resultando ainda em 16 multas de trânsito, com dois veículos removidos por estacionamento irregular pela Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer, também da Seop). A Guarda Municipal e a Polícia Militar também integraram os comboios.Em 14 dias, desde o dia 15 de janeiro, as ações conjuntas da Seop para fiscalizar as medidas de proteção à vida e combate à Covid-19 já passaram por 36 bairros, contabilizando 263 inspeções, 115 autos de infração e 21 interdições. Entre as interdições, oito foram em eventos clandestinos em casas de festas, que teriam um público total estimado de mais de 4,5 mil participantes, e uma em parque de diversão, em Bangu.