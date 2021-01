Homem foi preso na altura do Complexo do Salgueiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 19:55

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, nesta sexta-feira, um criminoso durante uma tentativa de roubo de carga na BR-101, na altura do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Flávio Alberto Rodrigues Santana foi detido após perseguição e troca de tiros.



Segundo a Polícia Civil, uma dupla tinha acabado de tentar realizar um roubo na rodovia quando agentes foram alertados. Os criminosos usavam um revólver e uma moto roubada na ação.



Publicidade

Ainda segundo a especializada, o criminoso possui sete passagens pela polícia, sendo a maioria por roubo de carga, tráfico e porte de arma. Ele irá responder pelos crimes de porte de arma, resistência e associação criminosa.



A DRFC vem atuando junto com outras delegacias especializadas e distritais da capital e Baixada na prevenção e repressão ao Roubo de Cargas. A especializada disponibiliza o número do seu Disque Denúncia no (2202-0510). Todas as ligações são anônimas.