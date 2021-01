Incêndio atingiu subestação da Light Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 22:54 | Atualizado 30/01/2021 14:21

Rio - Um incêndio de grandes proporções atingiu uma subestação da Light, na noite desta sexta-feira, e deixou moradores sem luz nos bairros Botafogo, Copacabana e Humaitá, na Zona Sul do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, os quartéis do Humaitá e Catete foram acionados às 22h32 para combater as chamas. Não houve feridos.

SUBSTAÇÃO DA LIGHT NO HUMAITA ACABOU DE EXPLODIR! MUITO FOGO pic.twitter.com/4GbjKwbePS — Bruno Marcondes (@brunomarcondesf) January 30, 2021

Procurada, a Light informou que o incêndio atingiu a subestação no bairro Botafogo e que "equipes estão atuando no local em parceria com o Corpo de Bombeiros. Trechos de ruas dos bairros de Botafogo, Humaitá e Copacabana tiveram o fornecimento de energia interrompido. No entanto, parte do fornecimento de energia já foi restabelecido".

Por conta do incidente, o Centro de Operações Rio (COR) informou que a Rua Pinheiro Guimarães foi interditada para trabalho dos Bombeiros. O tráfego está sendo desviado para a Rua Visconde da Silva.

BOTAFOGO | Bombeiros, Light, CET-Rio e Guarda Municipal acionados para incêndio no interior de um terreno situado na Rua Visconde Silva, altura da Rua Capitão Salomão. Para atuação das equipes, tráfego na via pode ter interdições. #zonasul pic.twitter.com/6YQh7scE90 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 30, 2021 Em nota, a Light informou que restabeleceu totalmente, às 00h48, o fornecimento de energia para os trechos de Botafogo, Humaitá e Copacabana afetados por um incêndio em subestação de energia.

O fogo foi controlado pelos Bombeiros e a causa da ocorrência está em apuração.