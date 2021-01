São 50 vagas para a turma do Alemão Eduardo Almeida / Divulgação

Por MH

Publicado 31/01/2021 03:00

Rio - O projeto Diamante na Cozinha está com 50 vagas abertas para moradores do Complexo do Alemão. Idealizado pelo renomado chef João Diamante , o curso ensina todo o ciclo da gastronomia, desde o plantio até a confecção de um prato. Por causa da pandemia, a nova edição vai acontecer de forma online, através da plataforma Curseria. As inscrições podem ser feitas em beacons.page/dnc

"Assim como o mundo, o projeto social Diamante na Cozinha teve que se adaptar e nesse ano de 2021 não vamos ficar parados. Vamos impactar muitas pessoas. Para que isso posso acontecer, fizemos uma parceria com a Curseria, que tem uma plataforma online com os melhores profissionais do mercado", destaca Diamante.

O projeto é idealizado pelo renomado chef João Diamante Lucas Landau / Divulgação

A ideia do chef, que é cria da favela Nova Divineia, no Complexo do Andaraí, é oferecer o curso todo mês para uma comunidade diferente. Na edição do Alemão, os inscritos vão ter aulas com o chef Felipe Bronze, que é apresentador do Top Chef, reality show culinário da Record TV.

"O Diamante é voltado para pessoas de vulnerabilidade social. São pessoas empreendedores, que tem um pequeno comercio, vendem doce, bala... temos um viés para que eles aprendam e outro para que empreendam", detalha Diamante.