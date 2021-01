Obra irá até às 5h de segunda-feira (1) Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 08:56 | Atualizado 30/01/2021 12:58

Rio - A Avenida Niemeyer está fechada nos dois sentidos para obras emergenciais de contenção. A interdição começou a partir das 22h desta sexta e irá até às 5h de segunda-feira. Durante a semana a pista seguirá em sistema siga e pare.

A interdição foi necessária para que sejam descartados os riscos de deslizamento, apontados em recente relatório técnico elaborado pela GeoRio. A empresa vem fazendo um trabalho inédito e preventivo de limpeza das encostas na via. Somente por conta deste serviço foi possível identificar rochas fragmentadas que correm risco de rolamento iminente, na altura do número 101 da Avenida Niemeyer.

Publicidade

fotogaleria

De acordo com a prefeitura, o objetivo é minimizar os transtornos no trânsito para a população. A obra vai contar com a montagem de um túnel temporário em que serão executados os serviços acima do muro já existente. O trânsito nesse trecho está sendo no sistema siga e pare com operadores durante todo o período da obra.

Publicidade

Um longo período fechada

A via foi fechada no dia 28 de maio de 2019, quando a Justiça do Rio determinou a interdição após um temporal que atingiu a cidade. No trecho do Vidigal, houve deslizamento de pedras e muita lama, o que provocou o fechamento da Niemeyer por medida de segurança. A decisão foi da 3ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Ela foi reaberta no dia 7 de março de 2020.

Publicidade

Antes do fechamento, a Avenida Niemeyer representava 25% do fluxo de veículos entre a zona sul e a zona oeste, com cerca de 36 mil veículos circulando pela via diariamente.