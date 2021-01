Carro blindado da PM no Complexo do Alemão Reprodução vídeo | Arquivo

Publicado 30/01/2021 09:37 | Atualizado 30/01/2021 12:23

Rio - Uma criança foi baleada durante um tiroteio no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (29). O menino foi socorrido para a UPA da comunidade e, em seguida, levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), na Penha.

De acordo com direção do hospital, o pequeno Miguel, de 6 anos, foi atingido por estilhaços. Ele recebeu alta na manhã deste sábado (30).

A Polícia Militar informou que houve confronto entre uma equipe da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade Nova Brasília após a Base Alvorada ter sido atacada por bandidos. Após os tiros, os policiais foram informados que um suspeito baleado foi levado para a UPA do Alemão e acabou morrendo. Com ele, ainda segundo a PM, os agentes apreenderam um carregador de pistola com munições e uma moto roubada.

A Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 22ª DP (Penha) e que irá apurar todos os fatos para determinar de onde partiu o tiro. As investigações estão em andamento.