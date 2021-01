Movimentação nas praia da Zona Sul Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 10:21 | Atualizado 30/01/2021 10:45

Rio - O Rio poderá bater mais um recorde neste sábado, de acordo com o Alerta Rio da prefeitura. A temperatura pode passar dos 40ºC mais uma vez. O dia terá céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva pelo menos até quarta-feira (3). Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos no período da tarde.



Ainda de acordo com o Alerta Rio, o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano deixará o tempo ainda mais quente nos próximos dias.

Publicidade

Confira a previsão para os próximos dias

Publicidade

Entre sábado (30) e terça-feira (2), o sistema permanecerá influenciando as condições de tempo no Rio, com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos estarão fracos (até 18,5km/h) a moderados (entre 18,5km/h e 51,9km/h) e as temperaturas permanecerão elevadas.