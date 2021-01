58ª DP (Posse) Divulgação/PCERJ

Rio - Policiais civis da 58ª DP (Posse) prenderam, nesta sexta-feira, o chefe da milícia que atuava em diferentes bairros de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, além do gerente do tráfico de drogas da comunidade Buraco do Boi, no mesmo município.

Os agentes abordaram o miliciano quando dirigia um veículo em atitude suspeita. Imediatamente ele foi conduzido à delegacia. Após levantamento de informações, a equipe constatou que o homem era a liderança da milícia que atuava em diversos bairros de Nova Iguaçu, como Miguel Couto, Figueiras, Grama, Ambaí e outros. As investigações demonstraram diversas práticas cometidas pela organização criminosa nessas regiões.

A prisão do miliciano foi uma ação integrada com a Polícia Militar e aconteceu após cruzamento de dados do Setor de Inteligência da unidade policial.

Em outra ação, os agentes prenderam o gerente do tráfico de drogas da comunidade Buraco do Boi, em Nova Iguaçu. O traficante foi capturado no bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu, após monitoramento do Setor de Inteligência da 58ª DP.

Contra o criminoso foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça.