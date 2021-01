PM e Guarda Municipal fazem fiscalização no entorno do Maracanã Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 18:17

Rio - O patrulhamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal seguiu, neste sábado, nas ruas do entorno do Estádio do Maracanã, na Zona Norte da cidade. Um dos estabelecimentos que recebeu intensa fiscalização foi o Buteco Buxixo, conhecido por reunir centenas de torcedores em dias de jogo no Maracanã.



Imagens do local mostram que a quantidade de clientes foi reduzida e há alguns torcedores acompanhando a final da Copa Libertadores da grade que faz as delimitações do bar.

Veja o vídeo:

Ação da Guarda Municipal e da Polícia Militar no Bar Buxixo, na Tijuca

A Polícia Militar do Rio elaborou um plano de segurança especial para a final da Copa Libertadores da América , que acontece neste sábado (30), no Estádio Maracanã, na Zona Norte do Rio. Para a final, a PM colocou 550 agentes no policiamento interno e externo do estádio, sob a coordenação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE). Já o Corpo de Bombeiros irá fiscalizar e coordenar ações de prevenção e também no controle de aglomerações.

As intervenções também contam com a participação de operadores de tráfego, entre agentes da CET-Rio, Guarda Municipal e terceirizados, que trabalham para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, orientar os motoristas e efetuar os bloqueios durante o período do evento. Serão utilizados painéis de mensagens variáveis que informarão sobre os horários dos fechamentos e as rotas alternativas.