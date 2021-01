Apesar do alto risco de contágio na cidade do Rio, cariocas lotaram as praias do Arpoador, Leblon e Ipanema Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 19:24 | Atualizado 30/01/2021 19:50

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até este sábado (30), 520.339 casos confirmados e 29.789 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizadas 226 mortes, 54% a mais que no dia anterior. Foram confirmados 3.862 novos casos, 5% a menos que na sexta-feira (29), quando o estado registrou 4.077 pessoas com a doença. Entre os casos confirmados, 485.339 pacientes se recuperaram da covid-19.

De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) é de 42,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 56%.



Risco alto de contágio para o carioca



O prefeito Eduardo Paes fez uma análise do resultado semanal do boletim epidemiológico do Rio durante uma live, nesta sexta-feira (29). Todas as 33 regiões administrativas da cidade do Rio continuam com risco alto de contágio da covid-19.



"O quadro é bem parecido com o da semana passada, ou seja, todas as áreas da cidade continuam com o nível de contágio alto de transmissão do coronavírus. É uma notícia ruim pois poderíamos ter ido para o nível moderado".



Apesar do alto risco, os cariocas foram às praias neste fim de semana e causaram aglomerações em alguns pontos, como por exemplo na praia do Arpoador e do Leblon, na Zona Sul do Rio.



Vacinação em idosos vai começar nesta segunda-feira



O município do Rio vai iniciar a vacinação contra a covid-19 em idosos nesta segunda-feira. De acordo com secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, os idosos vão ser prioridades, com datas específicas por idade. A campanha mobilizará 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além de pontos drive-thru. Vale frisar, que outras cidades da Região Metropolitana e interior terão calendários próprios.

Esta semana, a Prefeitura do Rio ainda imuniza apenas os profissionais da saúde com mais de 60 anos. O secretário alerta para que o público em geral não vá aos postos desta quinta-feira até sábado.