Publicado 30/01/2021 20:27 | Atualizado 30/01/2021 20:39

Rio - A Polícia Militar do Rio levou para a 18ª DP (Praça da Bandeira) dez torcedores que estariam com credenciais falsas para tentar assistir à final da Libertadores, neste sábado (30), no Maracanã, e que teve a vitória do Palmeiras sobre o Santos. Como não houve venda de ingressos por causa da pandemia do novo coronavírus, o duelo foi visto por cerca de cinco mil convidados.



Em nota, a corporação informou que uma equipe do Batalhão de Policiamento em Estádios (Bepe) realizou um bloqueio na esquina das ruas São Francisco Xavier e Isidro de Figueiredo quando abordou as pessoas. Diante da suspeita de que os convites eram falsos, os torcedores foram encaminhados à delegacia.



Do lado de fora do Maracanã, bloqueios realizados pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar impediram a aproximação de torcedores, mas mesmo assim diversos grupos estão nas redondezas do estádio.



Além dos problemas com falsificação de ingressos, alguns torcedores, dentro do estádio, abdicaram do uso de máscaras, contrariando o decreto municipal publicado ao longo da semana e que autorizou, "em caráter excepcional", a realização do jogo com presença de torcida.