Edifício-sede da Cedae, no Centro do Rio Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 21:08 | Atualizado 30/01/2021 21:32

Rio - O Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio abriram uma investigação sobre a situação água distribuída no estado. De acordo com o documento, os órgãos querem que não sejam mais considerados apenas os laudos feitos pela própria Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae).



Publicidade

No dia 22 de janeiro, a Cedae informou que havia uma alteração na qualidade da água e que coletou amostras para análises e que os resultados completos dos testes. Além disso, destacou ter adotado medidas para reduzir o problema, como a aplicação de argila ionicamente modificada no trecho da Bacia do Guandu onde é feita a a captação para sua estação de tratamento. O produto reduziria a concentração de poluentes naquele ponto.



Já nesta quinta-feira (28), o resultado da análise feita na água constatou a presença de geosmina na Estação Guandu, responsável por abastecer a Região Metropolitana. Segundo o presidente da Cedae, Edes Fernandes de Oliveira, o laudo mostrou que houve uma alta repentina do composto químico a partir do dia 9 de janeiro.



Publicidade

Ainda de acordo com Edes, a concentração de geosmina neste ano foi de 0,02 microgramas por litro, o que configura uma taxa 100 vezes menor do que no começo de 2020. Para resolver o transtorno da presença desse composto químico na distribuição, está sendo utilizado carvão ativado.



Após o resultado, a Cedae disse que a água distribuída no Rio de Janeiro se encontrada dentro dos padrões de "potabilidade e consumo". Além disso, ressaltou que os traços de geosmina/Mib eram em níveis muito baixos, o que explica as alterações de gosto e odor.