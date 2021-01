Cariocas continuarão enfrentando forte calor Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 12:38 | Atualizado 31/01/2021 13:27

Rio - O carioca até poderia pensar que a temperatura ficaria mais amena neste domingo (31) por causa do céu parcialmente nublado, mas o calor extremo vai permanecer com a máxima prevista para 40ºC. De acordo com o Alerta Rio, um sistema de alta pressão persiste mantendo o tempo estável. O céu ficará claro a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos serão fracos a moderados.



O forte calor que atinge o Rio de Janeiro não dá trégua para a população. No sábado (30), um dia após o recorde de temperatura de verão chegar a 41,6ºC, os termômetros em Irajá, Zona Norte do Rio, registraram 41,5ºC, com sensação térmica de 46,6ºC.

Previsão para os próximos dias

A semana começa com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva na cidade do Rio. Entre o domingo (31) e a quarta-feira (3), um sistema de alta pressão permanecerá influenciando as condições de tempo no Rio. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão elevadas, com máximas podendo chegar a 40°C.