Jovens são alvos de criminosos que passaram atirando em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 16:59 | Atualizado 31/01/2021 17:53

Rio - Dois jovens morreram e um outro ficou gravemente ferido após serem alvos de criminosos que passaram atirando em um carro modelo Renault vermelho, na altura do Conjuntão, em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, por volta do 12h deste domingo (31). De acordo com informações de familiares, os feridos estavam em um bar quando um veículo atirou contra eles.



Vitor da Gama Lima e Euller Barbosa Rodrigues não resistiram e morreram no local. O terceiro jovem ferido, identificado apenas como Felipe, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



De acordo com a PM, uma equipe do 14° BPM (Bangu), foi à unidade de saúde para verificar a entrada de três pessoas feridas por arma de fogo.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e a Delegacia de Homicídios foi acionada para investigar o caso. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e fazem diligências para tentar identificar os suspeitos.



Moradores e parentes de vítimas fazem protesto

Amigos e familiares dos dois jovens mortos fazem um protesto no entorno do Conjuntão, próximo ao mercado Prezunic, em Padre Miguel. Segundo informações de moradores, tiros foram ouvidos na região e os manifestantes atearam fogo em objetos no meio da rua, impedindo a passagem dos veículos.

Pelo menos três viaturas da Polícia Militar estão no local.