Tiroteio na Linha Vermelha deixa quatro suspeitos mortos

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 17:30 | Atualizado 31/01/2021 18:11

Rio - Um tiroteio deixou quatro suspeitos mortos, na tarde deste domingo, na Linha Vermelha, na altura do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes localizaram dois veículos roubados – um Nissan Kicks e um Volskwagen Virtus – e iniciaram a perseguição. Na ação, houve troca de tiros e os suspeitos foram baleados. Eles eram da favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, e morreram no local.



Segundo a Polícia Militar, agentes foram deslocados e estão dando apoio para garantir a segurança na área. Por conta da ação, a via foi fechada parcialmente e o trânsito segue lento nos dois sentidos. Confira:

