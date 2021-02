No município do Rio, a prefeitura começa amanhã, oficialmente, a vacinar idosos com mais de 80 anos contra a covid-19 Beth Santos/ Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 18:01 | Atualizado 31/01/2021 18:05





De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) subiu para 65%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria caiu para 48,6%.



Vacinação em idosos



O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, participaram, na manhã deste domingo (31), da cerimônia que marcou o Rio - Segundo o painel de controle do coronavírus deste domingo (31), a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, 520.967 casos confirmados e 29.811 óbitos por covid-19 no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizadas 22 mortes, 90% a menos que no dia anterior. Foram confirmados 237 novos casos. Já os pacientes que se recuperam da doença chegaram a 486.179.De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) subiu para 65%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria caiu para 48,6%.O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, participaram, na manhã deste domingo (31), da cerimônia que marcou o início da vacinação para idosos com mais de 80 anos no Rio de Janeiro contra a covid-19.

Cinco idosos foram vacinados no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul da cidade para marcar a nova fase da campanha de imunização. Dentre eles, o ator Orlando Drummond, famoso pelo personagem "Seu Peru", da Escolinha do Professor Raimundo, de 101 anos, foi o primeiro a receber a dose da vacina. O músico mangueirense Nelson Sargento, de 96 anos, também foi imunizado.



A partir da próxima segunda-feira (1) e até o fim do mês de fevereiro, a vacinação será escalonada. A campanha mobilizará 236 clínicas da família e centro municipais de saúde, além de postos no sistema drive-thru. Nesta primeira semana, serão vacinadas pessoas acima de 95 anos.