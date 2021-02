Por Bruna Fernandes

Publicado 01/02/2021 00:00 | Atualizado 01/02/2021 12:39

Quase uma heroína. A técnica de enfermagem Veronica Brasil foi a primeira moradora da Cidade de Deus a ser vacinada contra a covid-19. Selecionada a partir de critérios técnicos, já que é atuante no combate à doença em seu posto de trabalho, o Centro Municipal de Saúde Hamilton Land, localizado no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde mora desde que nasceu, Veronica realiza os testes de PCR (Swab) desde o início da pandemia. Uma luta diária pela vida.

Muito conhecida na região pela sua atuação ininterrupta em prol da comunidade, Veronica é a responsável pela criação do coletivo S.O.S CDD, que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade e idosos. E não escondeu a emoção após ser imunizada, o que lhe permitirá seguir firme sua jornada em defesa das pessoas - sejam ou não nascidas na Cidade de Deus.

"Quando fui selecionada para tomar a vacina, fiquei maravilhada. Fui informada de que a chefia técnica me escolheu por ser atuante no combate à Covid-19, e por visitar pacientes em situação de risco, além de ser moradora local. É uma maneira de trazer a confiança da população para a vacinação", explica Verônica, formada desde 2019 pela Rede Daltro Educacional.

Ainda emocionada, após tomar a primeira dose da Coronavac, semana passada, Verônica só lamenta o acesso precário da população à imunização. "Confesso que tive um 'flashback' quando fui imunizada. Lembrei de cada paciente que não teve tempo de vivenciar essa oportunidade, que, infelizmente, não teve a mesma sorte que eu de tomar a vacina!", desabafa, emocionada.

Veronica conta que, no início da pandemia, assistindo às imagens do que estava acontecendo na Itália, sentiu medo, mas, mesmo diante dele, pensou em como poderia ajudar no que já estava começando a acontecer por aqui devido à pandemia. "Quando vi que aqui a situação também iria se agravar, comecei uma campanha de arrecadação para ajudar famílias da Cidade de Deus pedindo sabão e água sanitária. Fizemos um levantamento para direcionar essas doações para as famílias mais necessitadas da comunidade com o programa Território Social. Para mim, Enfermagem é isso, atuar na linha de frente com amor e sempre pensando no cuidado ao próximo", explica.

Veronica conta que leva para a vida um ensinamento que aprendeu no curso técnico de enfermagem da Rede Daltro Educacional onde se formou: "Enfermagem é um pensar e agir logo! Sempre ouvia nas aulas sobre a importância de ouvir o paciente e logo cuidar. Para mim, isso é o que me move na profissão", diz.

A enfermeira, que leva uma vida bastante corrida, ainda arruma tempo para cuidar do marido, Leandro, e do filho Leandrinho, de 14 anos. Mas admite que sua profissão a realiza como ser humano. Ela relembra como foi a realização de se tornar técnica em enfermagem:

"Decidi ser enfermeira em 2015, só que na época passava por dificuldades financeiras. Só consegui graças a ajuda da Rede Daltro Educacional, que tinha flexibilidade de horários e também nos valores cobrados, pois na época eu era auxiliar de beleza no Barra Shopping e graças a essas facilidades consegui realizar meu sonho de hoje poder contribuir a salvar vidas", revela, sem esconder a emoção.